Поклонницы пришли в восторг от подтянутой формы Дмитрия Борисова

На фотографиях он запечатлен в теплых краях: катается на яхте, любуется живописными видами и посещает фитнес-зал.

Фото: [ соцсети ]

«Лучше гор могут быть только люди», — подписал он одну из фотографий.

Реакция поклонниц оказалась бурной. Женщины оставили множество восторженных комментариев, отметив подтянутую фигуру телеведущего. Некоторые подписчицы с иронией и намеком заметили, что Борисов до сих пор не женат. Это неудивительно: его личная жизнь давно вызывает интерес у публики.

Сам Дмитрий не афиширует отношения. Ему приписывали романы с певицей Юлией Савичевой и телеведущей Юлией Барановской. Однако эти слухи не получили подтверждения. Савичева лично опровергла информацию о романе с Борисовым, подчеркнув, что их связывают исключительно дружеские отношения.

Ранее солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова показала фигуру в бикини и мини-юбке на пляже.