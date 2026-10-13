Поклонницы пришли в восторг от подтянутой формы Дмитрия Борисова

KP.RU: 41-летний телеведущий Дмитрий Борисов показал подтянутую фигуру в отпуске

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

41-летний телеведущий Дмитрий Борисов поделился в личном блоге снимками из отпуска, пишет KP.RU.

На фотографиях он запечатлен в теплых краях: катается на яхте, любуется живописными видами и посещает фитнес-зал.

Фото: [соцсети]

«Лучше гор могут быть только люди», — подписал он одну из фотографий.

Реакция поклонниц оказалась бурной. Женщины оставили множество восторженных комментариев, отметив подтянутую фигуру телеведущего. Некоторые подписчицы с иронией и намеком заметили, что Борисов до сих пор не женат. Это неудивительно: его личная жизнь давно вызывает интерес у публики.

Сам Дмитрий не афиширует отношения. Ему приписывали романы с певицей Юлией Савичевой и телеведущей Юлией Барановской. Однако эти слухи не получили подтверждения. Савичева лично опровергла информацию о романе с Борисовым, подчеркнув, что их связывают исключительно дружеские отношения.

Ранее солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова показала фигуру в бикини и мини-юбке на пляже.

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