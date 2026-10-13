Поклонницы пришли в восторг от подтянутой формы Дмитрия Борисова
KP.RU: 41-летний телеведущий Дмитрий Борисов показал подтянутую фигуру в отпуске
Фото: [соцсети]
41-летний телеведущий Дмитрий Борисов поделился в личном блоге снимками из отпуска, пишет KP.RU.
На фотографиях он запечатлен в теплых краях: катается на яхте, любуется живописными видами и посещает фитнес-зал.
Фото: [соцсети]
«Лучше гор могут быть только люди», — подписал он одну из фотографий.
Реакция поклонниц оказалась бурной. Женщины оставили множество восторженных комментариев, отметив подтянутую фигуру телеведущего. Некоторые подписчицы с иронией и намеком заметили, что Борисов до сих пор не женат. Это неудивительно: его личная жизнь давно вызывает интерес у публики.
Сам Дмитрий не афиширует отношения. Ему приписывали романы с певицей Юлией Савичевой и телеведущей Юлией Барановской. Однако эти слухи не получили подтверждения. Савичева лично опровергла информацию о романе с Борисовым, подчеркнув, что их связывают исключительно дружеские отношения.
Ранее солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова показала фигуру в бикини и мини-юбке на пляже.