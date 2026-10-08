«Олицетворение заботы, преданности и веры»: Басков трогательно поздравил маму с днем рождения

Певец опубликовал в социальных сетях редкий ролик с именинницей. В поздравлении артист назвал мать «олицетворением добра, нежности, заботы, преданности и веры».

«Благодарю тебя за твою безусловную любовь! Живи долго и будь абсолютно счастлива», — написал Николай.

Елена Николаевна отметила 71-летие 7 октября. По образованию она является учителем математики, однако во время проживания семьи в Германии, где служил отец Баскова, она работала диктором на местном телевидении. Именно там отчасти реализовался ее актерский талант: она брала интервью у Иосифа Кобзона и Валентины Толкуновой.

С пяти лет мать артиста занималась с сыном музыкой и помогла ему освоить нотную грамоту. Николай неоднократно подчеркивал в интервью, что считает маму очень умной женщиной и своим примером. По его словам, родители дали ему попробовать все, что он хотел, и всегда поддерживали его творческие порывы.

Ранее певец Алексей Воробьев трогательно обратился к матери Аиды Гарифуллиной.