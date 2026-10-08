«Олицетворение заботы, преданности и веры»: Басков трогательно поздравил маму с днем рождения

Super: Николай Басков трогательно обратился к матери по случаю ее 71-летия

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

49-летний народный артист РФ Николай Басков посвятил маме трогательное обращение по случаю ее 71-го дня рождения, сообщает Super.

Певец опубликовал в социальных сетях редкий ролик с именинницей. В поздравлении артист назвал мать «олицетворением добра, нежности, заботы, преданности и веры».

«Благодарю тебя за твою безусловную любовь! Живи долго и будь абсолютно счастлива», — написал Николай.

Елена Николаевна отметила 71-летие 7 октября. По образованию она является учителем математики, однако во время проживания семьи в Германии, где служил отец Баскова, она работала диктором на местном телевидении. Именно там отчасти реализовался ее актерский талант: она брала интервью у Иосифа Кобзона и Валентины Толкуновой.

С пяти лет мать артиста занималась с сыном музыкой и помогла ему освоить нотную грамоту. Николай неоднократно подчеркивал в интервью, что считает маму очень умной женщиной и своим примером. По его словам, родители дали ему попробовать все, что он хотел, и всегда поддерживали его творческие порывы.

Ранее певец Алексей Воробьев трогательно обратился к матери Аиды Гарифуллиной.

Актуально

Читайте также

Футбольная команда «Старко» отметит юбилей концертом «Живем дальше!»

Футбольная команда «Старко» отметит юбилей концертом «Живем дальше!»

«Никогда не общалась с ним лично»: американка отозвала скандальный иск против Jay-Z

«Никогда не общалась с ним лично»: американка отозвала скандальный иск против Jay-Z

Стало известно о тайной свадьбе звезды «Маски» Джима Керри

Стало известно о тайной свадьбе звезды «Маски» Джима Керри

Стас Михайлов впервые высказался о расставании с женой

Стас Михайлов впервые высказался о расставании с женой

В Павловском Посаде 1 октября стартовал новый сезон школьной лиги

В Павловском Посаде 1 октября стартовал новый сезон школьной лиги

Пробег памяти Чижова в Павловском Посаде объединил спортсменов из восьми городов

Пробег памяти Чижова в Павловском Посаде объединил спортсменов из восьми городов

«Мне сложно быть дисциплинированной»: стало известно, что мешает Маше Малиновской заниматься спортом

«Мне сложно быть дисциплинированной»: стало известно, что мешает Маше Малиновской заниматься спортом

Валерия показала редкий снимок с годовалым внуком

Валерия показала редкий снимок с годовалым внуком

Родные режиссера Юрия Мороза показали редкие снимки с ним

Родные режиссера Юрия Мороза показали редкие снимки с ним

«Бери швабру и драй!»: Киркоров признался, что ему пришлось мыть полы в храме

«Бери швабру и драй!»: Киркоров признался, что ему пришлось мыть полы в храме

Звезда «Папиных дочек» Арзамасова показала нежное фото с Авербухом

Звезда «Папиных дочек» Арзамасова показала нежное фото с Авербухом

Собчак в «леопарде» появилась на Неделе моды в Париже

Собчак в «леопарде» появилась на Неделе моды в Париже

Добавьте mosregtoday.ru в избранное