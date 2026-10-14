Чурикова объяснила, почему оберегает мужа от чужих глаз

47-летняя журналистка и телеведущая Яна Чурикова редко говорит о личной жизни. Но недавно она объяснила, почему не выводит мужа на публику, пишет Womanhit.

По ее словам, есть вещи, которыми не нужно делиться. Особенно если публичность — это выбор только одного из партнеров в паре.

По словам Яны, ее супруг работает на управленческой должности в спутниковой компании. Он не публичный человек и не стремится к вниманию прессы.

Несмотря на закрытость, супруги проводят много времени вместе. Как отметила телеведущая, они вместе тренируются в спортзале. Муж помогает Чуриковой правильно работать с весами. Это, по словам журналистки, не только укрепляет здоровье, но и сближает.

Кроме того, Яна призналась, что из-за доставки еды они стали реже готовить. Однако ее супруг отлично готовит, поэтому иногда они все же балуют себя домашними блюдами.

Ранее актриса Глафира Тарханова показала редкое фото мужа в день его рождения.