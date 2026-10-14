Чурикова объяснила, почему оберегает мужа от чужих глаз

Womanhit: Яна Чурикова призналась, что специально не показывает мужа публике

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

47-летняя журналистка и телеведущая Яна Чурикова редко говорит о личной жизни. Но недавно она объяснила, почему не выводит мужа на публику, пишет Womanhit.

По ее словам, есть вещи, которыми не нужно делиться. Особенно если публичность — это выбор только одного из партнеров в паре.

По словам Яны, ее супруг работает на управленческой должности в спутниковой компании. Он не публичный человек и не стремится к вниманию прессы.

Несмотря на закрытость, супруги проводят много времени вместе. Как отметила телеведущая, они вместе тренируются в спортзале. Муж помогает Чуриковой правильно работать с весами. Это, по словам журналистки, не только укрепляет здоровье, но и сближает.

Кроме того, Яна призналась, что из-за доставки еды они стали реже готовить. Однако ее супруг отлично готовит, поэтому иногда они все же балуют себя домашними блюдами.

Ранее актриса Глафира Тарханова показала редкое фото мужа в день его рождения.

Актуально

Читайте также

«Неухоженный и уставший»: принца Гарри раскритиковали за визит в британскую школу

«Неухоженный и уставший»: принца Гарри раскритиковали за визит в британскую школу

Футболист неделю ел только сгущенку после обмана агента

Майкл Дуглас подвергся критике после слов о «непобейби»

Майкл Дуглас подвергся критике после слов о «непобейби»

Боня раскрыла, сколько на рекламе зарабатывает ее дочь

Боня раскрыла, сколько на рекламе зарабатывает ее дочь

«Поехала чуток кукухой»: сестра Бузовой высказалась о воспитании дочери

«Поехала чуток кукухой»: сестра Бузовой высказалась о воспитании дочери

«Энергозатратное мероприятие»: Брухунова призналась, что не отдыхает в путешествиях

«Энергозатратное мероприятие»: Брухунова призналась, что не отдыхает в путешествиях

Сати Спивакова призналась, что у нее нашли рак

Сати Спивакова призналась, что у нее нашли рак

Солистка t.A.T.u. Волкова показала фигуру в бикини и мини-юбке на пляже

Солистка t.A.T.u. Волкова показала фигуру в бикини и мини-юбке на пляже

Раскрыта самая тяжелая рана Брэда Питта, оставшаяся после развода с Анджелиной Джоли

Раскрыта самая тяжелая рана Брэда Питта, оставшаяся после развода с Анджелиной Джоли

«Шансы выжить стремятся к нулю»: хирург Паршутина высказалась о характере травмы Соседова

«Шансы выжить стремятся к нулю»: хирург Паршутина высказалась о характере травмы Соседова

Стало известно об окончательном переезде Потапа и Насти Каменских в США

Стало известно об окончательном переезде Потапа и Насти Каменских в США

Коломна к 850-летию получит обновленные Пятницкие ворота с лифтом и смотровой

Коломна к 850-летию получит обновленные Пятницкие ворота с лифтом и смотровой

Добавьте mosregtoday.ru в избранное