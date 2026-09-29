Мать Соседова рассказал, как тело сына привозили в Москву

Тело музыкального критика Сергея Соседова привезли в Москву через неделю после смерти в цинковом гробу. Об этом aif.ru рассказала мама музыкального критика — Антонина Петровна.

По ее словам, прощание с Соседовым состоится 30 сентября в 11 часов на Троекуровском кладбище.

«После этого его предадут земле на Перепечинском кладбище в Подмосковье», — поделилась женщина.

Именно на этом кладбище покоится отец Соседова, добавила его мать. Организацией похорон занимается одна из столичных ритуальных компаний.

Напомним, Соседов приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока-2026». В отеле города Нерюнгри он упал на лестнице и получил тяжелейшую травму головы. Музыкального критика доставили в больницу, где он скончался во время операции. Судмедэксперты установили причину смерти — перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров высказался о смерти Сергея Соседова.