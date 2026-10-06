Едва не выбил глаз: Медведев навестил в клинике жертву рокового удара на матче

Теннисист Даниил Медведев, дисквалифицированный на полуфинале турнира в Пекине, проведал в больнице болельщика, которому мяч угодил в лицо. Об этом в соцсети рассказал журналист Лоренцо Эрколи, пишет aif.ru .

По словам журналиста, пострадавший пришел в сознание, самочувствие у него хорошее. Также в беседе с Эрколи болельщик признался, что шумиха вокруг инцидента ему не нужна. Сам Медведев навестил фаната тенниса в больнице, чтобы принести свои извинения.

Напомним, что все случилось во втором сете, когда Новак Джокович подавал на матч. После розыгрыша россиянин хлопнул ракеткой по мячу — и снаряд улетел в зрителя, прямо в глаз. Болельщику потребовалась помощь медиков, его увели в подтрибунное помещение. Медведева за это дисквалифицировали. Встречу остановили при счете 7:5, 5:3 в пользу серба.

Сам теннисист назвал произошедшее случайностью. По его словам, он ужасно сожалеет. Медведев подчеркнул: «Это был 100% несчастный случай». Удар ракеткой он нанес не от злости, а чтобы мяч не вылетел за пределы корта.