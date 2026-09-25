«Обижаться на критика неразумно»: Анфиса Чехова отреагировала на смерть Сергея Соседова

ТВ Mail: Анфиса Чехова прокомментировала внезапную смерть Сергея Соседова

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

48-летняя телеведущая Анфиса Чехова сильно расстроилась из-за внезапной смерти музыкального критика Сергея Соседова. Об этом она сообщила в комментарии ТВ Mail.

Чехова отметила, что была лично знакома с Соседовым — они вместе участвовали в нескольких проектах и неоднократно пересекались на съемках. Телеведущая рассказала, что они не были близкими друзьями, но она всегда хорошо относилась к Соседову. По словам Анфисы, Соседов запомнился ей любовью к искусству и музыке, а также прямолинейностью.

«Он был инопланетянином, если честно. Было ощущение, что он не с нашей планеты», — рассказала телеведущая.

Ее муж Александр Златопольский заявил, что на Соседова могли обижаться из-за его резких оценок творчества, но Чехова подчеркнула: критика — часть работы журналистов и профессиональных рецензентов.

«Обижаться на музыкального критика — не очень разумно, потому что критики стимулируют профессионалов расти», — заявила она.

О смерти Соседова стало известно 23 сентября. Он умер в результате несчастного случая в якутском отеле, упав с лестницы.

Ранее о смерти Сергея Соседова высказалась журналистка Ксения Собчак.

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