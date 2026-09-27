Дочь Джигана решила отречься от отца

Старшая дочь Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна), 15-летняя Ариела — решила разорвать отношения с отцом после событий со стрельбой в подмосковном доме, пишет Teleprogramma.org со ссылкой на отрывок из интервью Ксении Собчак.

В ту ночь Ариела вместе с младшими сестрами и братом пряталась от отца, который стрелял в собственном доме. Девочка провела в туалете около 40 минут, пока отец держал в страхе персонал. Все это время, рассказала Ари, она поддерживала связь с матерью, которая находилась в Милане. Она призналась, что в опасной ситуации думала не о себе, а о детях.

«Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас... Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас», — писала девочка матери.

Ариела сохраняла хладнокровие даже в разговоре с младшей сестрой, разбудив ее и сообщив о поведении отца. Няня при этом пыталась поддержать детей, но ее слова звучали пугающе: она сказала, что папа не будет трогать их, но может убить персонал.

По словам дочери рэпера, перед этой историей он вернулся из Израиля и забрал их. Она сообщила, что уже тогда чувствовала странный запах, исходивший от отца. Более того, сказала Ариела, у него заплетался язык.

Приехав домой, Джиган вооружился карабином «Сайга-9», собрал в гостиной охрану и персонал и около 10 часов удерживал их. Одного из охранников он заставил оговорить себя, после чего выстрелил ему в руку и ногу. Дети прятались в шкафах и в туалете. Позже родственники и охрана вывели детей и няню из дома и увезли в безопасное место.

Сама Самойлова призналась, что перестрелка в исполнении Джигана произошла не впервые — подобное уже случалось в 2022-м и 2023-м годах. Тогда Оксана решила дать мужу шанс, но теперь жалеет об этом.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, за какие обещания Джигана держалась в браке.