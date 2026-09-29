Никита Пресняков пожаловался, что провел ночь на улице Франции

35-летний певец и музыкант Никита Пресняков рассказал, что ему пришлось ночевать на улице во Франции, пишет «Газета.Ru».

Внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте объяснил, что заказал номер в отеле, где персонал перестает работать в 20:00, а после этого в гостиницу можно попасть только по специальной карте. Карта пропала, и Пресняков не смог попасть в отель.

«Ни в один из номеров emergency (чрезвычайной ситуации — перевод с английского) не работает. Мне не остается ничего, как идти ночевать в парке», — рассказал Никита.

Он отметил, что эта ситуация оказалась для него неожиданной. При этом артист не стал уточнять, в каком именно городе Франции произошел этот случай, и как долго ему пришлось оставаться на улице.

Осенью 2022 года Пресняков-младший уехал из России в США. В феврале 2023 года музыкант взял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Вместе с ним за границу отправилась его супруга Алена Краснова, но в 2025 году стало известно о расставании пары.

Ранее стало известно о возможном участии сына Кристины Орбакайте в специальной военной операции (СВО).