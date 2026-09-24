Секретный райдер Джигана: рэпер требовал наркотики в гримерку

Джиган с 2019 года требовал наркотики в гримерку перед концертами

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

У рэпера Джигана обнаружился секретный райдер для организаторов выступлений — как минимум с 2019 года он требовал доставлять ему в гримерку наркотики. Об этом сообщает Lenta.ru.

По информации источника, артист настаивал на 10 граммах марихуаны и кетамина. В ином случае он отказывался выходить на сцену.

Бывший член команды Джигана рассказал журналистам, что семь лет назад перед концертом в Одессе рэпер откусил ухо своему менеджеру. Это произошло в порыве агрессии после приема веществ в гримерке. Такая реакция, по словам источника, возможна из-за сочетания двух наркотиков. В перечне их побочных эффектов — спутанность сознания, диссоциация, психоз, галлюцинации и тяжелая интоксикация.

Ранее криминолог Трифонов допустил пожизненный срок для Джигана.

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