Секретный райдер Джигана: рэпер требовал наркотики в гримерку

У рэпера Джигана обнаружился секретный райдер для организаторов выступлений — как минимум с 2019 года он требовал доставлять ему в гримерку наркотики. Об этом сообщает Lenta.ru.

По информации источника, артист настаивал на 10 граммах марихуаны и кетамина. В ином случае он отказывался выходить на сцену.

Бывший член команды Джигана рассказал журналистам, что семь лет назад перед концертом в Одессе рэпер откусил ухо своему менеджеру. Это произошло в порыве агрессии после приема веществ в гримерке. Такая реакция, по словам источника, возможна из-за сочетания двух наркотиков. В перечне их побочных эффектов — спутанность сознания, диссоциация, психоз, галлюцинации и тяжелая интоксикация.

Ранее криминолог Трифонов допустил пожизненный срок для Джигана.