Звезда «Папиных дочек» Арзамасова показала нежное фото с Авербухом

lady.mail: Арзамасова опубликовала совместные фото с мужем-фигуристом Авербухом

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

31-летняя актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли в сериале «Папины дочки», выложила совместные фотографии с мужем, 52-летним фигуристом и тренером Ильей Авербухом, сообщает «Леди.Mail».

На снимках супруги нежно держатся за руки: Авербух одет в кофту с надписью «СССР», а образ Арзамасовой в комментариях назвали «клишированно подростковым». В нем актриса повторила культовый танец Галины Сергеевны за диджейским пультом.

«Закулисье. А и А — навсегда», — отметила Елизавета.

Поклонники активно обсуждают новые кадры. Многие отметили, что супруги выглядят счастливыми. Но другие вновь обратили внимание на разницу в возрасте.

Свадьба Арзамасовой и Авербуха состоялась в 2020 году. Они познакомились в 2010 году на съемках шоу «Лед и пламень», когда актрисе было всего 15 лет. Спустя несколько лет после знакомства знаменитости начали встречаться. Через год у пары родился сын. Еще через три года у супругов появилась дочь.

Ранее стало известно, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова купили загородный дом.

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