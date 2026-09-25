«Встреча двух эпох»: Алла Пугачева вместе с дочерью посетила концерт экс-солиста Modern Talking

Teleprogramma.org: Пугачева вместе с дочкой побывала на концерте Томаса Андерса

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

77-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева посетила концерт бывшего солиста легендарной группы Modern Talking, 63-летнего Томаса Андерса, сообщает Teleprogramma.org. Вместе с певицей была ее младшая дочь.

Артист исполнил легендарные хиты, в том числе Cheri Cheri Lady и You’re My Heart, You’re My Soul, и вызвал у зрителей волну ностальгии.

После концерта Томас опубликовал совместное фото с Пугачевой и ее 13-летней дочерью. Для первого после возвращения из Латвии выхода в свет Примадонна выбрала элегантное темно-синее платье с поясом и черную сумочку.

На снимке Андерс, Пугачева и девочка с улыбками позировали фотографу, запечатлев теплый момент. Кадр быстро разошелся по Сети и стал одним из главных символов вечера — встречи двух музыкальных эпох и поколений. Томас под фото написал, что для него было честью увидеть Аллу Борисовну на концерте, выразил гордость и уважение к артистке.

Ранее сало известно о возможном участии сына певицы Кристины Орбакайте в спецоперации.

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