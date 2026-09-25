Артист исполнил легендарные хиты, в том числе Cheri Cheri Lady и You’re My Heart, You’re My Soul, и вызвал у зрителей волну ностальгии.

После концерта Томас опубликовал совместное фото с Пугачевой и ее 13-летней дочерью. Для первого после возвращения из Латвии выхода в свет Примадонна выбрала элегантное темно-синее платье с поясом и черную сумочку.

На снимке Андерс, Пугачева и девочка с улыбками позировали фотографу, запечатлев теплый момент. Кадр быстро разошелся по Сети и стал одним из главных символов вечера — встречи двух музыкальных эпох и поколений. Томас под фото написал, что для него было честью увидеть Аллу Борисовну на концерте, выразил гордость и уважение к артистке.

Ранее сало известно о возможном участии сына певицы Кристины Орбакайте в спецоперации.