«Встреча двух эпох»: Алла Пугачева вместе с дочерью посетила концерт экс-солиста Modern Talking
Teleprogramma.org: Пугачева вместе с дочкой побывала на концерте Томаса Андерса
Фото: [соцсети]
77-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева посетила концерт бывшего солиста легендарной группы Modern Talking, 63-летнего Томаса Андерса, сообщает Teleprogramma.org. Вместе с певицей была ее младшая дочь.
Артист исполнил легендарные хиты, в том числе Cheri Cheri Lady и You’re My Heart, You’re My Soul, и вызвал у зрителей волну ностальгии.
После концерта Томас опубликовал совместное фото с Пугачевой и ее 13-летней дочерью. Для первого после возвращения из Латвии выхода в свет Примадонна выбрала элегантное темно-синее платье с поясом и черную сумочку.
На снимке Андерс, Пугачева и девочка с улыбками позировали фотографу, запечатлев теплый момент. Кадр быстро разошелся по Сети и стал одним из главных символов вечера — встречи двух музыкальных эпох и поколений. Томас под фото написал, что для него было честью увидеть Аллу Борисовну на концерте, выразил гордость и уважение к артистке.
Ранее сало известно о возможном участии сына певицы Кристины Орбакайте в спецоперации.