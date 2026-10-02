Раскрыта самая тяжелая рана Брэда Питта, оставшаяся после развода с Анджелиной Джоли
Closer: самым тяжелым последствием развода для Питта стала разлука с детьми
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
Близкие 45-летнего голливудского актера Брэда Питта рассказали, что самым тяжелым последствием развода с Анджелиной Джоли для актера стала разлука с детьми, сообщает Closer.
Человек из близкого окружения Питта отметил, что расставание с актрисой стало тяжелым испытанием, но самым больным ударом стало отчуждение от детей.
В 2016 году Джоли обвинила Питта в жестоком обращении с ней и детьми, но уголовных обвинений актеру не предъявили. Брэд регулярно отвергал обвинения в свой адрес.
У актера и актрисы всего шестеро детей — родных и приемных: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон, а также дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Известно, что Шайло, Мэддокс и Захара уже официально отказались от фамилии Брэда. То же самое намерена сделать и Вивьен. Нокс окончил среднюю школу как Нокс Джоли, а Пакс публично представляется с фамилией Джоли-Питт.
Ранее Анджелина Джоли призналась, что никогда не рыдала при детях, несмотря на эмоции.