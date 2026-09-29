Александр Буйнов-младший попросил не хейтить его семью после выхода «Выживалити» с его участием

20-летний Александр Буйнов-младший, внук певца Александра Буйнова, обратился к подписчикам после выхода новой серии шоу «Выживалити. Наследники», пишет Teleprogramma.org. Внук народного артиста России попросил не задевать его семью и с уважением относиться к старшему поколению.

В личном блоге юноша опубликовал эмоциональное обращение, в котором попросил аудиторию воздержаться от осуждения его родных.

«Если вы уважаете и любите своих родителей или родных, не позволяйте себе оскорблять или осуждать чужих вам людей, тем более родителей», — отметил Буйнов-младший.

В новом выпуске шоу «Выживалити. Наследники» на остров к участникам приехали звездные родители. Единственным участником, к кому никто не приехал, оказался внук артиста. Молодой человек тяжело переживал отсутствие близких, и его поддержала Алена Свиридова, которая на время «усыновила» парня. Позже дед, Александр Буйнов, позвонил внуку и напомнил, что верит в него.

Судя по всему, после эфира на юношу и его семью обрушилась волна критики, что и стало причиной его обращения. Александр не вдавался в подробности, но дал понять, что считает нападки несправедливыми.

Ранее 20-летняя внучка Александра Маслякова вышла на подиум на Неделе моды в Москве.