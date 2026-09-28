Зумеры бегут от современной музыки: критик заявил, что молодежь променяла кальянный рэп на искренность

Современная молодежь устала от приторных текстов, которыми наводнили эстраду рэперы и исполнительницы, воспевающие любовь за деньги в подражание голливудским шаблонам. Таким наблюдением в интервью радио Sputnik поделился продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, отметив, что зумерам остро не хватает жизненной правды и искренности.

По мнению эксперта, именно этот дефицит честности разворачивает молодую аудиторию в сторону контента начала 2000-х и конца 90-х. Тогда в песнях звучала неподдельная любовь и красивые истории, а не холодный расчет. Рудченко допустил, что аналогичный успех ждал бы и современные интерпретации композиций 70-х и 80-х: в них есть и мелодизм, и романтизм, и куда более интересные тексты, чего сегодняшнему мейнстриму явно недостает.

Критик обратил внимание и на смену потребительских привычек: молодые люди начали вслушиваться в слова своих кумиров. Еще три года назад акцент делался на биты и так называемый кальянный рэп, теперь же на первый план выходят именно тексты. Погружаясь в смысл песен, слушатели сначала привязываются к ним, а затем начинают стримить на известных платформах, превращая композиции в вирусные хиты. Благодаря этому ретро-артисты переживают вторую волну популярности, и о них вновь начинают вспоминать.

Ранее сообщалось, что зумеры выбрали нового краша — балалаечника из «Золотого кольца» Надежды Кадышевой.