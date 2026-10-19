Умер бывший телеведущий программы «Вести» на РТР Михаил Пономарев

В понедельник, 19 октября, стало известно о смерти телеведущего Михаила Пономарева. Ему было 57 лет, передает VOICE. О кончине журналиста сообщила Национальная ассоциация телерадиовещателей. Причина смерти не уточняется.

Пономарев родился 18 июля 1969 года. Свою карьеру он начал на телевидении в начале 1990-х. С 1991 по 1999 год он был ведущим программы «Вести» на канале РТР. Именно Пономарев подготовил первый сюжет в самом первом выпуске «Вестей».

Журналист работал с острыми темами: в 1993 году освещал уличные беспорядки в Москве, позже делал репортажи из Карабаха.

В 1999 году Пономарева сняли с эфира. Официального объявления об увольнении не последовало. Сам телеведущий был возмущен и говорил, что его отстранили «за плохой характер» — из-за постоянных дискуссий в коллективе.

В ответ на это Пономарев написал открытое письмо бывшему президенту России Борису Ельцину. В нем он потребовал отставки руководителей ВГТРК, попросил защитить коллег, разделявших его позицию, и призвал проверить творческий и моральный климат в компании. После ухода с РТР Пономарев перешел на ТВ-6. Там он вел программу «Новости» до 2001 года.

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