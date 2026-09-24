Звезда «Грозового перевала» Марго Робби отказалась от фамилии
Daily Mail: Марго Робби отказалась от своей фамилии и взяла фамилию мужа
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36-летняя звезда фильма «Грозовой перевал» Марго Робби сменила документы, отказавшись от девичьей фамилии, сообщает Daily Mail. Актриса взяла фамилию мужа Тома Экерли для ведения бизнеса.
По информации источника, на экране Марго останется Марго Робби, а в повседневной жизни будет известна как Марго Элиз Экерли. Регистрационная палата на этой неделе опубликовала новые документы, подтверждающие смену фамилии актрисы.
Марго и Том познакомились в 2013 году на съемках фильма «Французская сюита». Марго тогда только начинала карьеру и получила в проекте второстепенную роль, а Экерли работал помощником режиссера. Они хорошо поладили и вместе с еще пятью членами съемочной группы решили жить вместе в просторном арендованном доме в Лондоне.
В 2014 году Марго и Том вместе с друзьями Софией Керр и Джози Макнамаром основали продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment. В 2016 году Робби и Экерли поженились на частной церемонии в Байрон-Бей, в родной для невесты Австралии. После свадьбы супруги сменили съемное жилье на собственный дом в западном Лондоне. В 2017 году они поселились в Лос-Анджелесе.
Благодаря мужу Марго вошла в список A-List и получила три номинации на премию «Оскар», шесть — на BAFTA и четыре — на «Золотой глобус». В 2019 году Робби была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии журнала Forbes. В октябре 2024-го года у супругов родился сын.
Ранее сообщалось, что певица Майли Сайрус отказалась от собственной фамилии.