Звезда «Грозового перевала» Марго Робби отказалась от фамилии

По информации источника, на экране Марго останется Марго Робби, а в повседневной жизни будет известна как Марго Элиз Экерли. Регистрационная палата на этой неделе опубликовала новые документы, подтверждающие смену фамилии актрисы.

Марго и Том познакомились в 2013 году на съемках фильма «Французская сюита». Марго тогда только начинала карьеру и получила в проекте второстепенную роль, а Экерли работал помощником режиссера. Они хорошо поладили и вместе с еще пятью членами съемочной группы решили жить вместе в просторном арендованном доме в Лондоне.

В 2014 году Марго и Том вместе с друзьями Софией Керр и Джози Макнамаром основали продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment. В 2016 году Робби и Экерли поженились на частной церемонии в Байрон-Бей, в родной для невесты Австралии. После свадьбы супруги сменили съемное жилье на собственный дом в западном Лондоне. В 2017 году они поселились в Лос-Анджелесе.

Благодаря мужу Марго вошла в список A-List и получила три номинации на премию «Оскар», шесть — на BAFTA и четыре — на «Золотой глобус». В 2019 году Робби была признана одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии журнала Forbes. В октябре 2024-го года у супругов родился сын.

Ранее сообщалось, что певица Майли Сайрус отказалась от собственной фамилии.