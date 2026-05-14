«Огорчился из-за постельных сцен с Биковичем»: муж Анны Глаубэ приревновал ее к сербу из-за откровенной роли

Российская актриса Анна Глаубэ сделала откровенное признание о ревности своего мужа, пишет The Voice. По словам артистки, ее супруг, актер Павел Левкин, приревновал ее к звезде «Отеля Элеон» и «Холопа» Милошу Биковичу из-за постельных сцен, которые Анна сыграла с ним. По словам Глаубэ, Левкин был огорчен этими эпизодами.

Интересно, что Анна и Павел впервые появились вместе на экране во втором сезоне сериала «Искусство соблазна». Им пришлось играть совместные сцены, но это далось им нелегко. Пара не сразу смогла абстрагироваться от своих реальных личных отношений. Тем не менее они справились с задачей.

«Сперва смеялись над ситуацией, что наконец-то дожили до совместной сцены в кино. Но потом собрались, мы же профессионалы, и сделали, как надо. Я уже видела результат, мне понравилось», — рассказала Глаубэ.

Несмотря на это, супруг актрисы не смог спокойно отнестись к роли Анны. Левкин, как выяснилось, не любит амплуа, в которых часто выступает его жена. Ему не нравятся роли, связанные с соблазнением мужчин и разоблачением неверных мужей.

Сама Анна призналась, что поначалу не понимала, чем может грозить ее восторженные рассказы о работе с Биковичем. Она не осознавала, что это вызовет ревность у мужа.

Сейчас же актриса сделала выводы: после того инцидента она решила больше не обсуждать дома любовные и страстные сцены. Анна старается не нервировать супруга, чтобы сохранить гармонию в браке. По ее словам, у нее легкий неконфликтный характер, и она умеет адаптироваться к разным ситуациям.

