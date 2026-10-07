54-летняя звезда «Интернов» Пермякова показала фото до и после похудения

54-летняя актриса Светлана Пермякова, известная по роли медсестры Любы в популярном сериале «Интерны», опубликовала в соцсетях фотоколлаж «до» и «после» похудения, который вызвал большой интерес у подписчиков, передает Super.

Артистка объяснила: ежедневно видя себя в зеркале, человек привыкает к своей внешности и не замечает изменений.

Фото: [ соцсети ]

«Но хочу вам показать свои фото до и после похудения, чтобы вы почувствовали эту разницу», — отметила актриса.

По словам Светланы, работа над фигурой началась в январе 2025 года — тогда актриса посетила эндокринолога и врач подобрал ей препарат для контроля аппетита. Пермякова подчеркивала, что не прибегала к жестким диетам и изматывающим тренировкам. Актриса худела в комфортном темпе, используя индивидуальный подход, благодаря чему процесс проходил без стресса и даже доставлял удовольствие.

Ранее бывшая участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская похвасталась результатами похудения на 38 кг.