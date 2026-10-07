54-летняя звезда «Интернов» Пермякова показала фото до и после похудения

Super: Светлана Пермякова опубликовала фотоколлаж «до» и «после» похудения

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

54-летняя актриса Светлана Пермякова, известная по роли медсестры Любы в популярном сериале «Интерны», опубликовала в соцсетях фотоколлаж «до» и «после» похудения, который вызвал большой интерес у подписчиков, передает Super.

Артистка объяснила: ежедневно видя себя в зеркале, человек привыкает к своей внешности и не замечает изменений.

Фото: [соцсети]

«Но хочу вам показать свои фото до и после похудения, чтобы вы почувствовали эту разницу», — отметила актриса.

По словам Светланы, работа над фигурой началась в январе 2025 года — тогда актриса посетила эндокринолога и врач подобрал ей препарат для контроля аппетита. Пермякова подчеркивала, что не прибегала к жестким диетам и изматывающим тренировкам. Актриса худела в комфортном темпе, используя индивидуальный подход, благодаря чему процесс проходил без стресса и даже доставлял удовольствие.

Ранее бывшая участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская похвасталась результатами похудения на 38 кг.

Актуально

Читайте также

Дочь Синди Кроуфорд впала в депрессию из-за неожиданной смерти брата

Дочь Синди Кроуфорд впала в депрессию из-за неожиданной смерти брата

Ушел из жизни Сергей Соседов

Ушел из жизни Сергей Соседов

Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини на пляже в Сингапуре

Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини на пляже в Сингапуре

Экс-солистка SEREBRO Кищук снялась в провокационном образе

Экс-солистка SEREBRO Кищук снялась в провокационном образе

Стало известно о визите Тома Круза в Сибирь

Стало известно о визите Тома Круза в Сибирь

Семья Тиммы судится с Седоковой за имущество: адвокат сделала заявление о его квартире

Семья Тиммы судится с Седоковой за имущество: адвокат сделала заявление о его квартире

«Полноценно мы виделись год назад»: дочь Марии Шукшиной рассказала об общении с сыном

«Полноценно мы виделись год назад»: дочь Марии Шукшиной рассказала об общении с сыном

«Билеты стоимостью как крыло самолета»: Кудрявцева призналась, что не может вернуть деньги за концерт Канье Уэста

«Билеты стоимостью как крыло самолета»: Кудрявцева призналась, что не может вернуть деньги за концерт Канье Уэста

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер стал отцом

Звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер стал отцом

Концерты Инстасамки отменили в Казахстане и Великобритании

Концерты Инстасамки отменили в Казахстане и Великобритании

Максим Виторган избавился от двух квартир в России

Максим Виторган избавился от двух квартир в России

Секретный райдер Джигана: рэпер требовал наркотики в гримерку

Секретный райдер Джигана: рэпер требовал наркотики в гримерку

Добавьте mosregtoday.ru в избранное