Азиза сменила имидж и сделала короткую светлую стрижку
tv.mail: 62-летняя Азиза кардинально поменяла образ и сделала короткую стрижку
Фото: [соцсети]
62-летняя певица Азиза удивила поклонников кардинальной сменой имиджа, сообщает «ТВ Mail». Она сделала короткую светлую стрижку, отказавшись от длинных рыжих волос.
На опубликованном снимке артистка позирует с ярким макияжем и в бирюзовом жакете. Кадр разместил музыкант Тимур Ведерников.
Фото: [соцсети]
«Легендарная певица Азиза тоже поменяла свой имидж!» — подписал он снимок.
Поклонники активно обсуждают новый стиль Азизы. Многие считают, что короткая стрижка и яркий наряд удачно подчеркнули ее индивидуальность. По мнению подписчиков, певица выглядит свежо и элегантно.
Накануне Азиза призналась, что не сожалеет о разводе с итальянским мужем Алессандро Лортэ, с которым познакомилась в 2020 году. Мужчина младше артистки на 16 лет.
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