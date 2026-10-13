Азиза сменила имидж и сделала короткую светлую стрижку

tv.mail: 62-летняя Азиза кардинально поменяла образ и сделала короткую стрижку

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

62-летняя певица Азиза удивила поклонников кардинальной сменой имиджа, сообщает «ТВ Mail». Она сделала короткую светлую стрижку, отказавшись от длинных рыжих волос.

На опубликованном снимке артистка позирует с ярким макияжем и в бирюзовом жакете. Кадр разместил музыкант Тимур Ведерников.

Фото: [соцсети]

«Легендарная певица Азиза тоже поменяла свой имидж!» — подписал он снимок.

Поклонники активно обсуждают новый стиль Азизы. Многие считают, что короткая стрижка и яркий наряд удачно подчеркнули ее индивидуальность. По мнению подписчиков, певица выглядит свежо и элегантно.

Накануне Азиза призналась, что не сожалеет о разводе с итальянским мужем Алессандро Лортэ, с которым познакомилась в 2020 году. Мужчина младше артистки на 16 лет.

Ранее 44-летняя певица Ирина Дубцова рассказала, с помощью какой процедуры освежила внешность.

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