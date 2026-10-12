Солистка t.A.T.u. Волкова показала фигуру в бикини и мини-юбке на пляже

41-летняя солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова устроила яркую пляжную фотосессию, пишет VOICE. Певица опубликовала в социальных сетях снимки, на которых позирует в оливковом бикини-лифе, подчеркивающем ее загар и татуировки. Завершает образ розовая мини-юбка с рюшами.

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Волкова запечатлена сидящей на камне и прислонившейся к стволу дерева. Поклонники высоко оценили ее внешний вид: в комментариях они хвалят фигуру артистки и отмечают, что с годами она почти не меняется.

Личная жизнь Юлии также привлекает внимание. У нее двое детей: 21-летняя дочь Виктория, отец которой — бывший телохранитель Павел Сидоров, и 18-летний сын Самир от брака с бизнесменом Парвизом Ясиновым. Ради супруга певица приняла ислам, но в 2010 году пара рассталась.

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