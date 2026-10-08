В семье Михаила Турецкого горе: не стало его тестя Симона Яхниса

Лиана Турецкая, жена народного артиста РФ Михаила Турецкого, сообщила о смерти отца Симона Яхниса, пишет VOICE. Она попросила не беспокоить семью в ближайшее время. Тестю певца было 75 лет.

Лиана родилась 2 июля 1976 года в Армянской ССР в семье Дианы и Симона Яхнис. В отрочестве она вместе с родителями и братом переехала в США, где семья поселилась в Далласе. Симон работал продюсером и в том числе организовывал американские гастроли российских артистов. Лиана работала программистом.

В ранней молодости Лиана вышла замуж за Эдуарда Урмана, в браке родилась дочь. На момент встречи с Турецким женщина находилась в стадии развода.

Михаил впервые женился в 1984 году на однокурснице Елене, у них родилась дочь Наташа. В 1989 году жена Михаила вместе с отцом и братом погибла в аварии на 71-м километре трассы «Минск — Москва», они возвращались с празднования дня рождения родственницы.

После смерти жены Михаил впал в депрессию, взял дочь и уехал на два года в Америку по контракту. Михаил познакомился с Лианой на концерте «Хора Турецкого» в Далласе, который организовал его будущий тесть. Михаил влюбился в Лиану, которая была младше его на 14 лет. С дочкой они переехали к артисту в Москву. Позже, уже в браке, у них родились две дочери.

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