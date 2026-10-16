71-летняя Долина заявила, что ехала на юбилей Баскова с мигалками

71-летняя народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре внимания после того, как рассказала о своей поездке на юбилей Николая Баскова, сообщает Super.

Оказалось, что певице пришлось добираться до концертной площадки Live Arena с мигалками. Причина — плотный график: перед этим она участвовала в благотворительном фестивале «Белая трость», который проводила Диана Гурцкая на другом конце Москвы. Времени на переезд было крайне мало — всего 20 минут. Долина призналась, что очень волновалась.

«Я на самом деле мчалась сюда с мигалками. Я думала, что потеряю сознание от волнения. Мы ехали быстро, чтобы успеть», — поделилась артистка.

Несмотря на все трудности, она прибыла на площадку за два номера до своего выхода. Этого времени хватило, чтобы переодеться и сразу выйти на сцену.

Долина объяснила, почему так стремилась попасть на праздник. По ее словам, она не могла опоздать, потому что тепло относится к Баскову.

Ранее Лариса Долина призналась, что не балует внучку дорогими подарками.