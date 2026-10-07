«Я снова обвинена во всех смертных грехах»: Валентина Алексеева сделала заявление о свадьбе

20-летняя победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева опровергла информацию о своей свадьбе с 50-летним бизнесменом Ильей Мительманом, пишет VOICE.

Ранее модель рассекретила роман с челябинским предпринимателем Мительманом, после чего в Сети появилась информация о состоявшейся в ОАЭ роскошной свадьбе с участием звездных гостей.

Алексеева опубликовала эмоциональное видеообращение, в котором заявила, что новости о свадьбе не соответствуют действительности. Модель рассказала, что за пять минут ей прислали десятки сообщений с новостями о свадьбе.

«Я снова обвинена во всех смертных грехах, снова всех обманула, отметила свою свадьбу и никому это не сказала. Так еще и не распространяется нигде и даже фотографии никто не делал, потому что я запретила», — отметила Валентина.

Модель призналась, что испытывает одновременно и смех, и грусть из-за ситуации. Она заверила, что находится в Москве и посвящает себя учебе в медицинском вузе. Валентина раскритиковала журналистов за то, что те не проверяют информацию у первоисточников и могут быстро испортить репутацию человека.

Алексеева также уточнила, что в день предполагаемой свадьбы она была на занятиях по патологической анатомии, а также упомянула, что сейчас проходит лучевую диагностику.

Ранее певец Филипп Киркоров осыпал 20-летнюю Валентину Алексееву подарками.