«Это была встреча с личностью огромного масштаба»: Крутой высказался о таланте Хворостовского

VOICE: Крутой почтил память Хворостовского и заявил, что его невозможно заменить

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

72-летний российский композитор и музыканте Игорь Крутой почтил память легендарного оперного певца Дмитрия Хворостовского, сообщает VOICE. 16 октября народному артисту России могло бы исполниться 64 года.

Крутой опубликовал в соцсетях архивные снимки с певцом и поделился теплыми воспоминаниями о нем. По словам Крутого, Хворостовский был не только великим артистом с неповторимым голосом, но и близким по духу человеком.

Фото: [соцсети]

«Есть голоса, которые невозможно забыть. Есть артисты, чье присутствие на сцене становится частью истории. И есть люди, чье отсутствие с годами ощущается только острее. Дима был именно таким», — отметил композитор.

Крутой подчеркнул, что за девять лет, прошедших после смерти Хворостовского, так и не появилось артиста его уровня. Он выразил надежду, что его творчество будет жить вечно, а новые поколения смогут узнать о масштабе его дара.

В 2015 году у Хворостовского диагностировали опухоль мозга. Артист прошел несколько курсов химиотерапии. Последние его выступления прошли в 2017 году. 22 августа того же года семья сообщила о смерти певца в хосписе, расположенном недалеко от Лондона. 28 ноября Хворостовского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее вдова Дмитрия Хворостовского показала 23-летнего сына в день его рождения.

Актуально

Читайте также

«Эндрю, хелп ми!»: Борисов зашел в тупик, объясняя тонкости грима, и попросил Гарфилда о помощи на премьере в США

«Эндрю, хелп ми!»: Борисов зашел в тупик, объясняя тонкости грима, и попросил Гарфилда о помощи на премьере в США

Поклонницы пришли в восторг от подтянутой формы Дмитрия Борисова

Поклонницы пришли в восторг от подтянутой формы Дмитрия Борисова

Друг онкобольного Кашпировского рассказал, что повлияло на его смерть

Друг онкобольного Кашпировского рассказал, что повлияло на его смерть

Комик Соболев может исполнить роль Кашпировского в своем новом проекте

Комик Соболев может исполнить роль Кашпировского в своем новом проекте

«Дальний Восток, встречай»: звезда «Громовых» поделилась новым фото без макияжа

«Дальний Восток, встречай»: звезда «Громовых» поделилась новым фото без макияжа

Состояние Тарасовой: Губерниев верит в профессионализм врачей

Состояние Тарасовой: Губерниев верит в профессионализм врачей

Сын Олега Табакова сыграл свадьбу со своим пиар-директором Ксенией Ермоленко

Сын Олега Табакова сыграл свадьбу со своим пиар-директором Ксенией Ермоленко

Лиза Моряк призналась, что у Андреасяна начались проблемы из-за уколов для похудения

Лиза Моряк призналась, что у Андреасяна начались проблемы из-за уколов для похудения

Майкл Дуглас подвергся критике после слов о «непобейби»

Майкл Дуглас подвергся критике после слов о «непобейби»

Экс-участница «Дома-2» Солнце обратилась к Алене Рапунцель на фоне ее борьбы с онкологией

Экс-участница «Дома-2» Солнце обратилась к Алене Рапунцель на фоне ее борьбы с онкологией

В парке Талдомского округа прошел костюмированный фестиваль скандинавской ходьбы «Осенний бал»

В парке Талдомского округа прошел костюмированный фестиваль скандинавской ходьбы «Осенний бал»

Рыцари, рев моторов и пикники: как Подмосковье отпразднует свой 97-й день рождения

Рыцари, рев моторов и пикники: как Подмосковье отпразднует свой 97-й день рождения

Добавьте mosregtoday.ru в избранное