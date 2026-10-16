«Это была встреча с личностью огромного масштаба»: Крутой высказался о таланте Хворостовского
VOICE: Крутой почтил память Хворостовского и заявил, что его невозможно заменить
Фото: [скриншот видео]
72-летний российский композитор и музыканте Игорь Крутой почтил память легендарного оперного певца Дмитрия Хворостовского, сообщает VOICE. 16 октября народному артисту России могло бы исполниться 64 года.
Крутой опубликовал в соцсетях архивные снимки с певцом и поделился теплыми воспоминаниями о нем. По словам Крутого, Хворостовский был не только великим артистом с неповторимым голосом, но и близким по духу человеком.
Фото: [соцсети]
«Есть голоса, которые невозможно забыть. Есть артисты, чье присутствие на сцене становится частью истории. И есть люди, чье отсутствие с годами ощущается только острее. Дима был именно таким», — отметил композитор.
Крутой подчеркнул, что за девять лет, прошедших после смерти Хворостовского, так и не появилось артиста его уровня. Он выразил надежду, что его творчество будет жить вечно, а новые поколения смогут узнать о масштабе его дара.
В 2015 году у Хворостовского диагностировали опухоль мозга. Артист прошел несколько курсов химиотерапии. Последние его выступления прошли в 2017 году. 22 августа того же года семья сообщила о смерти певца в хосписе, расположенном недалеко от Лондона. 28 ноября Хворостовского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
Ранее вдова Дмитрия Хворостовского показала 23-летнего сына в день его рождения.