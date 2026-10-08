Команда экс-участницы Comedy Club Сысоевой раскрыла причины конфликта с Боней в шоу «Выжить в Дубае»

Между 42-летней бывшей участницей Comedy Club Надежды Сысоевой и 46-летней телеведущей Викторией Боней возник конфликт на шоу «Выжить в Дубае» два года назад, сообщает Super. После этого звезды продолжили его в социальных сетях.

По версии команды Сысоевой, причиной конфликта стали бренды, а не личная неприязнь. Надежда не захотела жить в одной палатке с Боней, потому что была амбассадором брендов, в копиях которых Виктория появилась на одной из дорожек. Представители экс-участницы Comedy Club считают, что размещение вместе с телеведущей могло бы испортить отношения с брендами и их командами.

Команда Сысоевой утверждает, что многие детали шоу остались за кадром, из-за чего у зрителей сложилось искаженное представление о событиях. По словам представителей артистки, именно Боня предложила не давать еду зрителям.

После шоу Виктория, как утверждают представители Сысоевой, занялась кибербуллингом, в том числе через заказ ботов и комментариев.

«Вика с первого дня на шоу постоянно говорила Наде: „У тебя такой молодой парень“. Это было чистой завистью. И именно это не дает ей покоя и по сей день», — отметили в команде.

Сысоева также просила Боню не разгонять конфликт в Сети в период, когда у нее умерла мама, но Боня выложила скриншот переписки, по мнению команды — в попытке хайпа на личной трагедии. Представители Сысоевой заявили, что у Виктории не было морального права выкладывать переписку. Представители артистки отметили, что уже занимаются вопросом подключения юристов.

Сама Сысоева раскрыла свою версию событий — она отказалась жить с Боней в одной палатке из-за истории с поддельным платьем и сотрудничества с люкс-брендами. Виктория в ответ заявила, что Сысоева отказалась находиться с ней в палатке из-за желания вступить в интимную связь с одним из участников.

Ранее телеведущая Виктория Боня призвала общаться с деревьями.