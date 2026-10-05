Комик Соболев может исполнить роль Кашпировского в своем новом проекте

SPB.KP: Соболев показал фото в образе Кашпировского и анонсировал проект о нем

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

43-летний комик Илья Соболев анонсировал проект о биографии экстрасенса Анатолия Кашпировского, над которым работает последние два года, сообщает spb.kp.ru. Артист даже выложил фотографию в образе телепата.

Фото: [соцсети]

Изначально комик планировал держать проект в секрете, но раскрыл его из-за смерти психотерапевта. О ней стало известно 3 октября. По мнению Соболева, после смерти экстрасенса появится много фильмов и сериалов о нем.

Несмотря на юмористическое амплуа, проект не будет комедийным. Соболев отметил, что хочет показать Кашпировского не как мем или символ 1990-х, а как человека, который искренне верил в возможность помогать людям.

«Было это правдой или огромной верой в самого себя — в этом как раз и хочется разобраться, — написал Илья Соболев в своих соцсетях», — отметил юморист.

В проекте, уточнил Илья, примет участие еще один известный актер, но его имя он пока не раскрыл.

Отметим, что наибольшую популярность Кашпировский обрел в конце 1980-х годов, когда дистанционно проводил сеансы лечения для советских зрителей.

Ранее появились подробности из жизни знаменитого телепата Анатолия Кашпировского.

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