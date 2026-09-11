Стивен Сигал снял с продажи особняк на Рублевке

Получивший российское гражданство 74-летний голливудский режиссер Стивен Сигал решил снять с открытой продажи свой элитный двухэтажный особняк на Рублевке, который оценивался в ₽650 млн, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Причиной такого решения стали навязчивые поклонники, которые хотели бесплатно посмотреть на актера и провести время рядом с ним. Кроме того, потенциальные покупатели не спешат выстраиваться в очередь за особняком и пытаются сбить стартовый ценник минимум на ₽100 млн. Из-за этого все дальнейшие переговоры по продаже решено было перевести в строго конфиденциальный режим.

Ранее стало известно, что Сигал полностью распродал имущество в США на общую сумму около ₽1 млрд. В список проданных объектов вошли особняк в Калифорнии, колониальное поместье в Теннесси и дом в Аризоне.

Продажа американских активов позволила актеру избежать уплаты огромных местных налогов и защититься от американских судов по делу о рекламе мошеннического инвестпроекта.

Ранее риелтор Юлия Юсова рассказала, сможет ли Стивен Сигал покупать недвижимость в России на фоне проблем в США.