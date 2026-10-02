Раскрыта личность отца будущего ребенка Решетовой

Новым избранником 30-летней модели Анастасии Решетовой является ее ровесник, 30-летний Валерий Цвек из Донецка, сообщает LIFE со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

В соцсетях мужчину называют богатым бизнесменом и нефтяным магнатом, но, по как выяснили источники, за этой легендой скрываются истории об альфонсе и лишь небольшая доля в компании.

Отмечается, что Решетову и Цвека заметили вместе летом 2022 года в отеле Jumeirah Capri Palace на Капри. Очевидцы говорят, что пара много времени проводила вдвоем. Стоимость проживания в одном из дорогих номеров отеля могла достигать ₽300 тысяч в сутки.

До отношений с Решетовой имя Цвека уже появлялось в светской хронике: ему приписывали роман с дочерью миллиардера Ириной Чигиринской. После разрыва отношений с ней в окружении мужчины ходили слухи, что он жил за счет состоятельной возлюбленной.

Сейчас Цвек позиционирует себя как IT-предприниматель и инвестор. По информации SHOT, в России у него есть 20-процентная доля в компании, которая занимается торговлей нефтью. Однако у фирмы есть налоговая задолженность примерно на ₽52 тысячи.

По данным телеграм-канала, Цвек любит подчеркивать свой высокий статус: он появляется в ресторанах на Maybach и в сопровождении нескольких охранников. Собеседники издания утверждают, что автомобиль и охрану Валерий якобы арендует для отдельных выходов, а знакомым рассказывает разные версии происхождения денег.

Оказывается, у мужчины есть судимость: в 2018 году Цвека признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью — он несколько раз ударил мужчину по лицу во время конфликта.

Телеграм-канал утверждает, что именно Цвек отец второго ребенка Решетовой. Сама модель не называла имя отца публично, лишь отмечала, что ее новый избранник — ровесник и «не чей-то бывший».

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