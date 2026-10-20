79-летняя звезда комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!» Шкловский развелся

VOICE: актер Шкловский развелся с третьей женой, которая младше его на 11 лет

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Народный артист России Олег Шкловский развелся с актрисой Натальей Миколышиной, известной по сериалу «Склифосовский», сообщает VOICE. Суд района Чертаново Северное удовлетворил иск о расторжении брака 19 октября 2026 года.

70-летний Шкловский был женат трижды. Первый брак с актрисой Галиной Шкловской оказался недолгим: артист признавался, что был не готов к семейной жизни и изменил супруге.

Во втором браке с Еленой, которая училась на театроведа, родились двое детей — дочь Мария и сын Михаил. Однако и этот союз распался из-за неверности актера.

Третий брак Шкловский заключил с Натальей Миколышиной, которая младше его на 11 лет. Пара познакомилась на гастролях в Риге. В этом союзе родился сын Даниил. В тот период Шкловский пришел к вере и помогал восстанавливать храм. Однако и этот союз не выдержал испытания временем.

После развода Шкловский сошелся с Татьяной Писоцкой. Их пути пересеклись в московском метро. Пара не спешит регистрировать отношения: сначала они хотят лучше узнать друг друга.

Ранее украинская певица Maruv объявила о разводе.

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