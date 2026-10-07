Симоньян рассказала о тревожной ночи, во время которой детям пришлось спать в коридоре

Womanhit: дети Симоньян были вынуждены спать в коридоре из-за тревожной ночи

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

46-летняя главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о тревожной ночи, во время которой детям пришлось спать в коридоре, а ей самой — затыкать уши берушами, чтобы хоть немного отдохнуть, пишет Womanhit. Причиной бессонницы, по словам журналистки, стал ночной вой сирен.

Помимо тревожной обстановки, Симоньян рассказала, что страдает от непрекращающихся болей. В конце сентября она перенесла непростую операцию после побочных эффектов лучевой терапии.

«Продолжила переводить Эдгара Аллана По, как и обещала. Мне все больно. Я все еще не пью опиаты, а когда перевожу, как-то забываю про боль», — рассказала главред RT.

Подписчики Маргариты посоветовали ей начать прием медикаментов, но она пока придерживается своей тактики и верит, что вскоре почувствует облегчение.

Ранее Маргарита Симоньян раскрыла страшную тайну о своем состоянии после смерти Тиграна Кеосаяна.

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