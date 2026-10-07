46-летняя главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о тревожной ночи, во время которой детям пришлось спать в коридоре, а ей самой — затыкать уши берушами, чтобы хоть немного отдохнуть, пишет Womanhit. Причиной бессонницы, по словам журналистки, стал ночной вой сирен.