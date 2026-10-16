«Ухудшение состояния»: дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери

Super: дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной находится рядом с матерью в реанимации

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована 14 октября. 88-летняя актриса попала в больницу из-за проблем с сердцем: у нее появилась одышка, начались отеки, возникли трудности с передвижением. В медицинском учреждении врачи диагностировали сердечную недостаточность.

Состояние матери в беседе с Super прокомментировала ее младшая дочь Ольга. Она сообщила, что медики уже третий день пытаются стабилизировать состояние матери. Оно оценивается как тяжелое, но стабильное.

«Все, как это обычно происходит. Сейчас третьи сутки идут [в реанимации]», — рассказала Ольга.

Накануне телеграм-канал Mash сообщил, что Лидия Федосеева-Шукшина не понимает, что находится в больнице. Ольга заявила, что журналисты выдумывают «страшные новости» о состоянии ее матери: слухи о беспамятстве Лидии Николаевной она развелся.

Ранее о состоянии Лидии Николаевны рассказала ее подруга Юлия Вербицкая-Линник.

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