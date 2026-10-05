Собчак в «леопарде» появилась на Неделе моды в Париже

44-летняя блогер и телеведущая Ксения Собчак привлекла внимание публики своими сложными образами на Неделе моды в Париже, сообщает Teleprogramma.org. Журналистка активно делится в соцсетях нарядами, в которых посещает показы модных домов и закрытые вечеринки мировых брендов.

Так, например, Ксения появилась в леопардовом тотал-луке из последней коллекции Chanel на фоне отеля Ritz. Она дополнила образ черной шапочкой с кошачьими ушками.

«„Жирный леопардовый жир“, как говорится», — подписала фото Собчак.

Но настоящим перформансом стал выход журналистки на показе Schiaparelli: Ксению окрестили «хищницей и охотницей за диким люксом». На этом показе телеведущая Ксения сочетала архитектурный жакет с контрастным зебровым принтом и длинную атласную юбку в пол, которая крепилась цепочкой к браслету на руке.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова оставила детей и уехала во Францию на Неделю моды.