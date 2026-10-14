«Адмирал» подписал хорватского хоккеиста

ХК «Адмирал» объявил о подписании хорватского нападающего Рендулича

Культура и спорт

Фото: [КХЛ]

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» сообщил о заключении контракта с 34-летним нападающим Борной Рендуличем. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В 2014-17 годах хорватский хоккеист пробовал свои силы за океаном, но в НХЛ за три сезона провел лишь 15 матчей за «Колорадо» и «Ванкувер», после чего габаритный форвард (192 см, 96 кг) вернулся в Европу.

В КХЛ Рендулич выступал за «Витязь», СКА, «Сочи» и «Металлург». Минувший сезон хоккеист провел за «Шанхай Дрэгонс», и он стал для Рендулича лучшим в КХЛ — 44 (20+24) очка в 62 матчах.

Всего хорват провел 250 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и набрал 139 (64+75) балла.

Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на единоличное первое место в снайперской гонке в КХЛ.

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