Капризов вырвался в лидеры снайперской гонки в НХЛ

Форвард «Миннесоты» Капризов вырвался в лидеры снайперской гонки в НХЛ

Культура и спорт

Фото: [ХК «Миннесота Уайлд»]

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов единолично возглавил снайперскую гонку в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард «Дикарей» оформил дубль в матче с «Виннипег Джетс», правда, это не помогло его команде одержать победу. Голы Капризова так и остались единственными в составе «Миннесоты», а «Виннипег» ответил пятью шайбами — 2:5.

Капризов довел число своих голов в сезоне до восьми. Он опережает Кайла Коннора из «Виннипега», Алексиса Лафреньера из «Рейнджерс» и российского форварда «Эдмонтона» Василия Подколзина, у которых по семь заброшенных шайб. По шесть голов еще у шести игроков, среди которых и форвард «Каролины» Андрей Свечников.

Накануне в НХЛ прошли сразу 16 матчей регулярного чемпионата. Российские игроки отметились в них 11 голами и 15 ассистами.

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