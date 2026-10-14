Капризов вырвался в лидеры снайперской гонки в НХЛ

Форвард «Дикарей» оформил дубль в матче с «Виннипег Джетс», правда, это не помогло его команде одержать победу. Голы Капризова так и остались единственными в составе «Миннесоты», а «Виннипег» ответил пятью шайбами — 2:5.

Капризов довел число своих голов в сезоне до восьми. Он опережает Кайла Коннора из «Виннипега», Алексиса Лафреньера из «Рейнджерс» и российского форварда «Эдмонтона» Василия Подколзина, у которых по семь заброшенных шайб. По шесть голов еще у шести игроков, среди которых и форвард «Каролины» Андрей Свечников.

Накануне в НХЛ прошли сразу 16 матчей регулярного чемпионата. Российские игроки отметились в них 11 голами и 15 ассистами.