«Все делал правильно»: Аршавин поддержал вратаря «Спартака» после удаления

Аршавин поддержал вратаря Максименко после удаления: «Все делал правильно»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Спартак»]

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал для «Матч ТВ» эпизод с удалением голкипера «Спартака» Александра Максименко в матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

На 24-й минуте Максименко получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Голкипер сбил нападающего Амара Рахмановаича, который уже прокинул мяч вперед и мог забивать в пустые ворота.

«Мне кажется, он просто не рассчитал, опоздал к мячу. Рахманович был быстрее. Но Максименко все делал правильно. Красная карточка — случайность», — сказал Аршавин.

По мнению экс-футболиста, в произошедшем в большей степени виноваты защитники «Спартака», не выдержавшие линию офсайда и упустившие рывок форварда.

Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун, который несколько раз «Спартак» и был признан лучшим игроком матча.

Ранее Андрей Аршавин назвал трех фаворитов РПЛ, не включив в их число лидирующие в чемпионате «Динамо» и ЦСКА.

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