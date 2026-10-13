«Все делал правильно»: Аршавин поддержал вратаря «Спартака» после удаления

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал для «Матч ТВ» эпизод с удалением голкипера «Спартака» Александра Максименко в матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

На 24-й минуте Максименко получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Голкипер сбил нападающего Амара Рахмановаича, который уже прокинул мяч вперед и мог забивать в пустые ворота.

«Мне кажется, он просто не рассчитал, опоздал к мячу. Рахманович был быстрее. Но Максименко все делал правильно. Красная карточка — случайность», — сказал Аршавин.

По мнению экс-футболиста, в произошедшем в большей степени виноваты защитники «Спартака», не выдержавшие линию офсайда и упустившие рывок форварда.

Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун, который несколько раз «Спартак» и был признан лучшим игроком матча.

Ранее Андрей Аршавин назвал трех фаворитов РПЛ, не включив в их число лидирующие в чемпионате «Динамо» и ЦСКА.