«Динамо» может уволить тренера Тамбиева в случае неудач в матчах со СКА и ЦСКА

По его данным, назначенный перед началом сезона специалист будет отправлен в отставку в случае неудач в принципиальных матчах против ЦСКА (9 октября) и СКА (11 октября).

«Динамо» идет на серии из пяти поражений подряд и опустилось на девятую строчку в Западной конференции, то есть находится вне зоны плей-офф. Бело-голубые испытывают очевидные проблемы с атакой: в активе команды лишь 27 заброшенных шайб в 14 матчах — на Западе меньше лишь у двух аутсайдеров, «Лады» и «Сочи».

По слухам, в случае отставки Тамбиева «Динамо» может возглавить Роман Ротенберг.

Ранее олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне.