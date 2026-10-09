«Динамо» может уволить тренера Тамбиева в случае неудач в матчах со СКА и ЦСКА

«СЭ»: «Динамо» уволит тренера Тамбиева в случае неудач в матчах с ЦСКА и СКА

Культура и спорт

Фото: [ХК «Динамо»]

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев находится на грани увольнения, утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

По его данным, назначенный перед началом сезона специалист будет отправлен в отставку в случае неудач в принципиальных матчах против ЦСКА (9 октября) и СКА (11 октября).

«Динамо» идет на серии из пяти поражений подряд и опустилось на девятую строчку в Западной конференции, то есть находится вне зоны плей-офф. Бело-голубые испытывают очевидные проблемы с атакой: в активе команды лишь 27 заброшенных шайб в 14 матчах — на Западе меньше лишь у двух аутсайдеров, «Лады» и «Сочи».

По слухам, в случае отставки Тамбиева «Динамо» может возглавить Роман Ротенберг.

Ранее олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне.

Читайте также

26-летняя Стефания Маликова выступила на саммите моды BRICS+

26-летняя Стефания Маликова выступила на саммите моды BRICS+

Батраков рассказал, как Карпин отреагировал на его переход в «Галатасарай»

Батраков рассказал, как Карпин отреагировал на его переход в «Галатасарай»

Не стало близкого друга и соседа Михаила Круга, певца Леонида Телешева

Не стало близкого друга и соседа Михаила Круга, певца Леонида Телешева

Российские фигуристки провели тренировку перед турниром Trialeti Trophy в Батуми

Российские фигуристки провели тренировку перед турниром Trialeti Trophy в Батуми

Сафонов назвал игрока «Краснодара», с которым чуть не подрался

Сафонов назвал игрока «Краснодара», с которым чуть не подрался

Фетисов предположил, что травма Овечкина в межсезонье могла быть «уткой»

Фетисов предположил, что травма Овечкина в межсезонье могла быть «уткой»

Овечкин помог «Вашингтону» начать сезон с победы над обладателем Кубка Стэнли

Овечкин помог «Вашингтону» начать сезон с победы над обладателем Кубка Стэнли

Собчак в «леопарде» появилась на Неделе моды в Париже

Собчак в «леопарде» появилась на Неделе моды в Париже

Гагарина объяснила, почему решила отказаться от алкоголя навсегда

Гагарина объяснила, почему решила отказаться от алкоголя навсегда

Перфоманс Шестеркина, голы Кучерова и Капризова: русский день в НХЛ

Перфоманс Шестеркина, голы Кучерова и Капризова: русский день в НХЛ

«У меня есть доказательства»: Гогунский шокировал заявлением о Майкле Джексоне

«У меня есть доказательства»: Гогунский шокировал заявлением о Майкле Джексоне

Венгерский футбольный клуб «пристроил» бездомных животных: включил в заявку 11 собак

Венгерский футбольный клуб «пристроил» бездомных животных: включил в заявку 11 собак

Добавьте mosregtoday.ru в избранное