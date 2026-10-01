«Она говорить-то не может»: перед смертью Соседов накинулся с критикой на беглянку Пугачеву

Москва простилась с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Он умер 23 сентября на 59-м году жизни в якутском Нерюнгри, куда приехал судить конкурс красоты: упал в гостинице, получил перелом черепа и скончался от кровоизлияния.

Соседов славился острыми высказываниями и сложными отношениями с Аллой Пугачевой. За несколько недель до смерти он оценил для gazetametro.ru ее голос.

Поводом стали сообщения о том, что Пугачева якобы готова выступать на закрытых корпоративах за полмиллиона долларов (почти ₽40 млн). Источник отмечал, что она пока не готова выходить на сцену из-за самочувствия.

Реакция Соседова была резкой. Он заявил, что о голосе говорить смешно, и предложил лучше спросить про Анну Нетребко. По его словам, Пугачева не может даже просто разговаривать, а тема давно исчерпана. Он добавил, что не слушает ее даже в старых записях, а тех, кто платит за выступления, назвал людьми, ничего не понимающими в музыке.

Интереснее ему казалось обсуждать влияние Фрэнка Синатры, Тины Тернер и Муслима Магомаева на современную музыку. А вопрос про голос Пугачевой он назвал глупым.