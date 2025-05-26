Актеру сериала «Склифосовский» Юшкевичу заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог ходить

Звезда популярного сериала «Склифосовский» Константин Юшкевич перенес важную операцию по замене тазобедренных суставов на современные протезы, которые позволили ему избавиться от мучительных болей и восстановить полноценную подвижность, пишет телеграм-канал Mash.

По информации источника, один из ведущих актеров российского кино и театра столкнулся с серьезной проблемой — из-за перекоса костей и разницы в длине ног у него появились сильные боли. Он также начал хромать, из-за чего ему потребовались костыли для передвижения.

Отмечается, что эти физические ограничения мешали актеру вести активный образ жизни и продолжать профессиональную деятельность.

Первая операция — замена одного из суставов, прошла в начале 2024 года, а второй сустав 55-летнему Юшкевичу заменили в январе 2025 года.

Благодаря современной хирургии и протезированию актер уже чувствует значительное облегчение и возвращается к активной жизни. Он продолжает участвовать в театральных постановках и снимается в кино.

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