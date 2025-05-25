Умер актер из сериалов «Ваша честь» и «Семейный детектив»

Геннадий Третьяков, по информации портала, умер в 83 года. Причины смерти не уточняются.

Коллеги и поклонники отмечают характерную манеру игры актера, сочетавшую мягкость и убедительность. Третьяков успел поработать с такими режиссерами, как Александр Аравин и Дмитрий Брусникин, оставив после себя богатую фильмографию. Дата и место прощания с актером пока не объявлены.

Третьяков — выпускник ГИТИСа имени Луначарского. Он начал активно сниматься в кино с 2000-х годов, создав запоминающиеся образы. Например, он известен по многосерийным фильмам, таким как «Мужчины не плачут», где он сыграл Колю Бешеного, «Ваша честь», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» и «Семейный детектив». Его последней работой стала роль в сериале «Мне с Вами по пути».

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