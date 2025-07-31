Актриса Рубцова назвала ненавистные для нее школьные предметы

С приближением 1 сентября ностальгия накрывает не только школьников, но и звезд, вспоминающих свои учебные будни. Актриса Валентина Рубцова, известная по сериалу «СашаТаня» в интервью Общественной Службе Новостей призналась : ее школьные годы были наполнены контрастами.

Она училась добросовестно, но считает, что идеальные пятерки убивают интерес. Ярче всего в памяти актрисы отпечатались не любимые, а ненавистные предметы — алгебра и геометрия. «Руки чесались от злости, что их нужно учить», — рассказала Рубцова. Парадоксально, но именно эта неприязнь помогла ей осознать истинное призвание: вместо карьеры математика она выбрала актерство.

Такой полярный школьный опыт сформировал ее путь: отторжение точных наук укрепило решение связать жизнь с искусством, а любовь к гуманитарным дисциплинам (русский язык, литература) и физкультуре дала творческую и физическую базу для профессии. К тому же принятие неидеальности («троек») научило ценить азарт обучения больше, чем гонку за оценками.

Для Рубцовой школа стала не «храмом знаний», а лабораторией самоопределения. Ее история доказывает: иногда школьные антипатии — лучшее топливо для будущей профессии, а «пятерки» — не главный показатель успеха.

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