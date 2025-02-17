Модель Решетова пожаловалась на последствия травли во время учебы в школе

Модель Анастасия Решетова заявила, что подвергалась травле из-за своего роста во время учебы в школе. Об этом сообщил «Voice».

По признанию Решетовой другие дети ее всячески дразнили, а чтобы скрыть рост ей приходилось горбиться. В итоге у будущей модели появилась сильная сутулость и искривился позвоночник. Для исправления ситуации она начала заниматься растяжкой, благодаря чему восстановила осанку, улучшила гибкость и стала не такой зажатой.

После окончания школы Решетова на конкурсе «Мисс Россия-2014 стала «Первой вице-мисс», а в тоже году закрутила роман с рэпером Тимати, от которого родила сына Ратмира. С возникшими из-за роста комплексами модель справилась, прибегнув к помощи психолога. Теперь она не стесняется своего роста в 180 сантиметров.

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