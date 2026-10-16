Александра Трусова назвала вещи, которые ее бесят

Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала в соцсетях о вещах, которые ее бесят перед стартом.

«Когда не получается, однозначно бесит. Когда сильно хорошо получается, тоже бесит. Потому что кажется, что так хорошо, что на старте будет плохо тогда. В данный момент мне не нравится, когда я бешусь на тренировке, а тренеры спокойные», — рассказала Трусова.

Фигуристка призналась, что раньше ее очень бесило, как ее красит маму перед выступлениями. Теперь это ушло, поскольку спортсменка сама себе наносит макияж. Также Трусова отметила, что стала гораздо менее раздражительной после рождения сына Миши.

Александра Трусова вернулась к соревнованиям после четырехлетнего перерыва. Фигуристка выступила на двух челленджерах и завоевала право стартовать на этапе Гран-при ISU в Китае.