Форвард «Зенита» Соболев запорол больше всех голевых моментов в РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев, несмотря на то что на пару с одноклубником Максимом Глушенковым возглавляет список лучших снайперов в РПЛ (по восемь мячей), запорол больше всех верных голевых моментов, подсчитал канал «МЯЧ RU».

По данным канала, у форварда петербуржцев пять загубленных голевых шансов, как и у Акселя Гнапи из воронежского «Факела». В топе транжир РПЛ также Джон Кордоба («Краснодар»), Дамиан Пуэбла («Оренбург») и Манфред Угальде («Спартак»), которые упустили по четыре момента.

Александр Соболев в нынешнем сезоне провел 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах. С учетом игра на Кубок и Суперкубок России в его активе 11 голов, а также три результативные передачи.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что футболисты команды Вендел и Игорь Дивеев пропустят матч 11-го тура РПЛ с «Ахматом».