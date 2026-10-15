«Снова все сначала»: Алена Косторная возобновила тренировки после травмы

Фигуристка Косторная возобновила тренировки после операции на плече

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Фигуристка Алена Косторная выложила в соцсети видео тренировки на льду со своим партнером Георгием Куницей.

Пара не участвовала в соревнованиях с 2024 года, а в августе Косторная перенесла операцию на плече. Фигуристка сообщила о возобновлении тренировок.

«10 недель без тренировок и вот долгожданное „можно попробовать“. Снова все сначала, снова привыкать к режиму, снова прочувствовать усталость и мышечную боль, снова вспоминать все элементы, что были забыты», — написала спортсменка.

При этом Косторная заверила, что несмотря на все трудности рада возможности снова работать на льду.

Ранее стало известно, что фигуристка Александра Трусова получила шанс выступить на этапе Гран-при в Китае.

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