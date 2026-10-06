Стала известна зарплата Барко по новому контракту со «Спартаком»

Агент Гурцкая раскрыл зарплату Барко по новому контракту со «Спартаком»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Спартак»]

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» раскрыл детали нового контракта полузащитника Эсекьеля Барко со «Спартаком».

Накануне московский клуб сообщил о продлении соглашения с аргентинцем до 2030 года.

По словам Гурцкая, «Спартак» решил не тянуть с продлением контракта, который истекал по окончании нынешнего сезона, из-за информации, что Барко может уйти в «Зенит».

«Барко взял зарплату пять миллионов и получил очень большие подъемные. Больше пяти миллионов», — сказал Тимур Гурцкая.

Он отметил, что аргентинец стал самым высокооплачиваемым игроком в «Спартаке». Эсекьель Барко выступает за красно-белых с 2024 года. В общей сложности он провел за клуб 79 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 19 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется полузащитником «Спартака» Данилом Пруцевым.

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