Стала известна зарплата Барко по новому контракту со «Спартаком»

Накануне московский клуб сообщил о продлении соглашения с аргентинцем до 2030 года.

По словам Гурцкая, «Спартак» решил не тянуть с продлением контракта, который истекал по окончании нынешнего сезона, из-за информации, что Барко может уйти в «Зенит».

«Барко взял зарплату пять миллионов и получил очень большие подъемные. Больше пяти миллионов», — сказал Тимур Гурцкая.

Он отметил, что аргентинец стал самым высокооплачиваемым игроком в «Спартаке». Эсекьель Барко выступает за красно-белых с 2024 года. В общей сложности он провел за клуб 79 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 19 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется полузащитником «Спартака» Данилом Пруцевым.