Роман Товстик спрятал долю в «Меридиане»

Teleprogramma.org: Товстик больше не является прямым учредителем «Меридиана»

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

51-летний бизнесмен Роман Товстик больше не является напрямую учредителем компании «Меридиан», его доля теперь оформлена через другое юридическое лицо, сообщает Teleprogramma.org. Изменение произошло еще в июне 2026 года и вызвало вопросы у наблюдателей.

ООО «Меридиан» занимается операциями с недвижимостью и работает с 2010 года. Раньше учредителями компании были два физических лица — Роман Товстик и Юлия Гольдорт, у каждого было по 50% доли. По данным на июнь 2026 года, вместо Товстика в качестве учредителя указано ООО «НЛ Континент».

Возникла конструкция, которую юристы называют перекрестным владением: «НЛ Континент» владеет долей в «Меридиане», а Товстик владеет долей в «НЛ Континенте». Суть схемы в том, что компании владеют друг другом — напрямую или через цепочку посредников.

Как отмечает издание, цели схемы перекрестного владения заключаются в следующем: защита личных активов Товстика от взысканий (например, по алиментам или в рамках развода), усложнение для третьих лиц (инвесторов или кредиторов) процесса выяснения того, кто реально контролирует компанию, и претензий на ее активы, а также сохранение контроля над бизнесом Товстиком даже при проблемах с одним из звеньев конструкции.

В 2025 Товстик ушел от жены Елены к экс-супруге телеведущего Дмитрия Дибров Полине. Елена подала на алименты и добилась внушительных выплат. Партнеры по NL International, где Товстик был вице-президентом, обсуждали его исключение из руководства, чтобы скандал не навредил репутации компании.

Ранее сообщалось, что Роман Товстик подал иск к бывшей жене вслед за Полиной Дибровой.

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