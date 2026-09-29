Иноагент Моргенштерн анонсировал концерт в Армении

Рэпер-иноагент Моргенштерн*, недавно сменивший имя Исраэль Йегуда, впервые за пять лет выступит в СНГ, сообщает Super. Артист анонсировал большой сольный концерт в Ереване, который запланирован на декабрь 2026 года. Об анонсе концерта артист сообщил подписчикам в своем телеграм-канале.

В июне Моргенштерн прошел обряд гиюра, принял иудаизм и официально сменил имя. В сентябре 2024 года против рэпера возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента.

По данным следствия, артист публиковал материалы в соцсетях без обязательной маркировки, хотя ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за такие нарушения.

Моргенштерн уехал из России в ноябре 2021 года. В мае 2022 года Министерство юстиции РФ включил его в реестр иностранных агентов.

Ранее иноагент Моргенштерн раскрыл, почему решил свести татуировки.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.