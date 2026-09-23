«Три минуты до передозировки»: появились жуткие подробности последних минут жизни сына Синди Кроуфорд

27-летний сын модели Синди Кроуфорд Пресли Гербер умер 20 сентября в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе. Daily Mail раскрыло жуткие подробности его последних минут жизни.

Первый звонок в службу 911 из рехаба, где лежал Пресли, поступил в 9:35 по местному времени: автоматический голос диспетчера сообщил о вызове из-за остановки сердца. Через три минуты статус вызова изменили на «передозировка».

В 9:40 утра сотрудник службы спасения повысил уровень вызова до «экстренного». Состояние Гербера ухудшилось за считанные минуты, у бригады медиков практически не было шансов его спасти. Прибывшим врачам осталось только констатировать смерть молодого человека от остановки сердца.

Сотрудники полицейского управления Санта-Моники выехали в ребцентр на Беркли-стрит сразу после звонка. Офицеры сообщили, что по прибытии обнаружили мертвого взрослого мужчину без признаков насильственной смерти.

Расследование продолжается. Судмедэксперт округа Лос-Анджелес еще не установил официальную причину смерти, хотя вскрытие было завершено к утру понедельника. Официальную причину смерти назовут после получения результата токсикологической экспертизы.

Ранее появились неприятные подробности из жизни покойного сына Синди Кроуфорд.