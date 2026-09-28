Плющенко-младший высказался о хейте в свой адрес

Выступающий за Азербайджан 13-летний фигурист Александр Плющенко в интервью Sport24 рассказал , как реагирует на негативные комментарии в свой адрес.

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко указал, что его часто сравнивают с его великим отцом, но уже в его взрослом возрасте. Александр признался, что сталкивается с сильным давлением из-за фамилии.

Плющенко-младший заявил, что нельзя хейтить спортсменов за их работу, тем более что многие из них находятся в разных условиях: кто-то младше возрастом, кто-то позже пришел в фигурное катание, поэтому все выступают на разном уровне.

«Конечно, хотелось бы, чтобы не забывали про то, что я еще ребенок. Если меня как-то хейтят и прям поливают грязными словами, то это, конечно, все вернется в обратную сторону, потому что жизнь — это бумеранг. Я никогда никого не осуждаю. Я всю жизнь работаю — на тренировках, на шоу, с 4,5 лет: лед, дом, футбольное поле», — сказал Александр Плющенко.

Ранее в защиту Плющенко-младшего выступил комментатор ISU Марк Ханретти, его ролик репостнули олимпийские чемпионы Александр Малинин и Эмбер Гленн.