Малинин оценил новые программы Гуменника
Фигурист Илья Малинин: «Я в предвкушении от соревнований с Гуменником»
Фото: [ФФККР]
Чемпион мира и олимпийский чемпион в команде американец Илья Малинин высказался о контрольных прокатах сборной России.
Во время стрима фигуриста спросили, ждет ли он соревнований с Петром Гуменником.
«Да, чувак, я в таком предвкушении, он просто лучший. Я смотрел российские контрольные прокаты, я правда восхищаюсь его прогрессом. Его программы в этом году выглядят очень хорошо. Особенно короткая программа, в восторге от его короткой программы, ее для него поставила Ше-Линн Бурн, так что вы уже знаете, это должен быть бэнгер (хит, нечто забойное. — Прим. ред.)», — сказал Малинин.
Петр Гуменник впервые представил свою короткую программу, созданную канадским хореографом Ше-Линн Бурн, в конце августа на мастер-классе Тамары Москвиной на курорте «Игора» в Ленинградской области. Программа поставлена под песню My Body Is a Cage («Мое тело — клетка») Питера Гэбриэла.
Ранее олимпийская чемпионка Эмбер Гленн восхитилась контрольным прокатом Александры Трусовой.