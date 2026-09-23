Малинин оценил новые программы Гуменника

«Да, чувак, я в таком предвкушении, он просто лучший. Я смотрел российские контрольные прокаты, я правда восхищаюсь его прогрессом. Его программы в этом году выглядят очень хорошо. Особенно короткая программа, в восторге от его короткой программы, ее для него поставила Ше-Линн Бурн, так что вы уже знаете, это должен быть бэнгер (хит, нечто забойное. — Прим. ред.)», — сказал Малинин.