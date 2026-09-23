Малинин оценил новые программы Гуменника

Фигурист Илья Малинин: «Я в предвкушении от соревнований с Гуменником»

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Чемпион мира и олимпийский чемпион в команде американец Илья Малинин высказался о контрольных прокатах сборной России.

Во время стрима фигуриста спросили, ждет ли он соревнований с Петром Гуменником.

«Да, чувак, я в таком предвкушении, он просто лучший. Я смотрел российские контрольные прокаты, я правда восхищаюсь его прогрессом. Его программы в этом году выглядят очень хорошо. Особенно короткая программа, в восторге от его короткой программы, ее для него поставила Ше-Линн Бурн, так что вы уже знаете, это должен быть бэнгер (хит, нечто забойное. — Прим. ред.)», — сказал Малинин.

Петр Гуменник впервые представил свою короткую программу, созданную канадским хореографом Ше-Линн Бурн, в конце августа на мастер-классе Тамары Москвиной на курорте «Игора» в Ленинградской области. Программа поставлена под песню My Body Is a Cage («Мое тело — клетка») Питера Гэбриэла.

Ранее олимпийская чемпионка Эмбер Гленн восхитилась контрольным прокатом Александры Трусовой.

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